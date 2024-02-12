Tedavideki kanser hastalarına 6 beslenme önerisi

Gültekin, “Hastalar, bu rahatsızlıklarla mücadele etmek için neler yemeleri ve nelerden kaçınmaları gerektiğini bilmeliler” dedi.

Gültekin, kanser hastalarının yeme alışkanlıklarının, kullandıkları ilaçlara, tedavi türüne ve süresine göre değişebileceğini söyledi. Hastanın iştahının azalabileceğini ve bunun da kilo kaybına neden olabileceğini vurgulayan Gültekin, “Hastanın günlük olarak; protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral gibi besin öğelerini yeterli miktarda alması çok önemlidir. Hasta yeterli enerji sağlamalıdır. Tedavi sırasında ortaya çıkan sindirim sistemi problemleri, bu ihtiyacın karşılanmasını zorlaştırabilir. Bu yüzden; ağız ve boğazda ağrı, koku ve tat bozukluğu, bulantı, kusma, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili şikayetlerin çözülmesi lazımdır. Mesela; ağızda yanma, diş etlerinde hassasiyet ve boğaz ağrısı genellikle kemoterapi ve radyoterapiden kaynaklıdır. Bu durumlarda; tuzlu, asitli, sert ve kuru gıdaları çiğnemek ve yutmak güç olabilir. Bu sebeple yumuşak ama besleyici gıdalar tercih edilmelidir.” şeklinde konuştu.

Kanser tedavisi gören hastalar, ağız ve boğazda ağrı çekebilir. Bu durumda; yumuşak ve besleyici gıdalar seçmeleri gerekir. Örneğin; yoğurt, muz, patates püresi, çorba, pişmiş et, sebze püresi, olgun meyve, yumurta, elma püresi, peynir, makarna, muhallebi, sütlaç gibi gıdalar iyi gelebilir. Tedavi esnasında koku ve tat alma duyuları bozulabilir. Yiyecekler, özellikle et ve proteinli gıdalar acı veya metalik bir tat alabilir. Bu değişiklikler, tedaviye veya hastalığa bağlı olabilir. Tedavi bittikten sonra genelde normale döner. Koku ve tat bozukluğu yaşarsanız; kendiniz alışveriş yapın, hoşunuza giden ve iştah açan gıdaları alın. Protein alımı önemli. Dana eti kokarsa; tavuk, balık, kuzu eti veya yumurta deneyin. Etleri meyve suyu veya sosla marine edin. Baharat veya ot kullanın. Yemeklerinizi açık havada pişirin. Mutfağı havalandırın. Yemeğinizi oda sıcaklığında yiyin. Soğan veya sarımsak ekleyebilirsiniz. Sabahları 1 bardak limonlu suyla gargara yapın. Bulantı ve kusma, tedaviye bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bulantınız varsa; kızarmış ekmek, kraker, gevrek, simit, peynir gibi gıdalar yiyin. Makarna, fırında veya haşlanmış tavuk, kuru meyve, ayran, patates de tüketebilirsiniz. Yağlı, kızartmalı, şekerli, tatlı, baharatlı, sıcak, kokulu gıdalar bulantıyı artırır, bunlardan uzak durun. Bulantınız olduğunda; azar azar, sık sık ve yavaşça yiyin. Açsanız ara öğünlerde de yiyin. Sizi cezbeden gıdaları seçin. İçecekleri yemeklerle değil, aralarda için. Oda sıcaklığında ve yavaşça için. Bulantı yapan gıdaları yemeyin. Bu gıdalardan soğuyabilirsiniz. Yemekten sonra 1 saat veya daha fazla dinlenin. Sabah bulantınız varsa, yataktan kalkmadan önce kraker veya ekmek yiyin. Rahat kıyafetler giyin." diye belirtti.

Kanser tedavisi gören hastalar, kusma, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları yaşayabilir. Bu sorunları çözmek için Gültekin'in önerileri şunlardır:

"Kusma durumunda; kusma kesilene kadar bir şey yemeyin veya içmeyin. Sonra azar azar su veya et suyu gibi hafif sıvılar alın. 10-20 dakikada bir kaşık kaşık başlayın. Yarım saatte bir 2-3 kaşık alın. Hafif sıvılara alıştıktan sonra sıvı veya hafif gıdalar deneyin. İshal durumunda; su kaybını önlemek için bol su için. Az ve sık beslenin. Ağır yemeklerden kaçının. Sodyum ve potasyum bakımından zengin gıdalar; et suyu, muz, patates, havuç yiyin. Yoğurt, pilav, şehriye, makarna, yayla çorbası, ekmek, kraker, tavuk, kuzu eti, balık, yumurta yiyebilirsiniz. Yağlı, kızartmalı, çiğ, süt, peynir, yağlı tohum, lifli sebze, meyve gibi gıdalardan uzak durun. Kabızlık durumunda; sıvı alımını artırın. Günde 8 bardak su için. Kuru baklagil, kepekli tahıl tüketin. Kayısı, erik veya bunların hoşafını için. Hafif egzersiz yapın." diye anlattı.