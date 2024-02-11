İşte en sağlıklı beslenmenin sırrı

Kinoa birçok insanın faydalarını bilmediği bir bitkidir. Bu bitki, binlerce yıldır yetiştirilmekte. Kinoa’nın sağlığa olan katkıları şaşırtıcıdır.

Kinoa, ıspanakgiller familyasından bir bitkidir. And Dağları’nda 7000 yıl önce tarıma başlandığı bilinmektedir. And Dağları’nın zirvelerinde yaşayan İnkalar, kinoa için ‘tahıl ana’ demişler ve diğer tahıllardan ayırmışlardır.

Kinoa’nın tanrısal bir armağan olduğuna inanmışlardır. İspanyollar tarafından işgal edilmeden önce çok miktarda kinoa yetiştirmişlerdir.

TAHIL GİBİ BİTKİ

Kinoa, görünüş olarak tahıl gibi görünse de, botanik açıdan bir yalancı tahıldır. Aslında bir bitkidir. Ancak sıradan bir bitkiden farklı olarak, fitohormonal bileşikler içerir. Bu yüzden fonksiyonel bir besin olarak kabul edilir. Zengin vitamin, mineral içeriğinin yanında, fenol, fitosterol ve flavonoid gibi önemli fonksiyonel bileşiklerin de iyi bir kaynağıdır. Bu nedenle, kinoa, sağlıklı beslenmek, kolesterolü düşürmek, yorgunluğu atmak ve enerjik kalmak isteyenlerin tercih ettiği bir besindir.

ANTİOKSİDAN ETKİ

Kinoa, cilt ve göz sağlığı için alfa karoten, enerji metabolizması için niasin, kanser ve kansızlık önleyici folik asit, bağışıklık sistemi için vitamin C, cilt sağlığı için vitamin E içerir. B vitaminleri, enerji metabolizmasına katkıda bulunur, stresi azaltır. Kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko gibi mineraller sağlığa faydalıdır. Magnezyum, yüksek tansiyonu önler. Demir, çinko, yorgunluk, kansızlık ve saç dökülmesine karşı savaşır. Hücre zarlarını korur, sinir sisteminin işlevine yardımcı olur. Yağ asitleri, antioksidan enzimlerle birlikte çalışarak serbest radikallerin zararını önler, yaşlanmayı geciktirir, kanser ve diğer hastalıklardan korur.

ET VE SÜT KADAR KALİTELİ PROTEİN

Bir besinin protein kalitesi, vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan alması gereken esansiyel aminoasitleri ne kadar içerdiğine göre belirlenir. Kinoa, insan sağlığı ve gelişimi için gerekli olan lösin, izolösin, lizin, fenilalanin, tirozin, treonin, triptofan, valin, histidin ve metionin gibi aminoasitlerin hepsini içerir. Dokuların onarımına ve büyümesine katkıda bulunur. Yüksek ve kaliteli protein içeriği sayesinde, vejetaryenlerin de rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

BUĞDAYA ALTERNATİF

Çölyak hastaları için en büyük sorunlardan biri, tanı konduktan sonra buğdaydan yapılan ekmek, makarna gibi besinleri tüketememeleridir. Kinoa, gluten içermediği halde yüksek protein içerdiği için, çölyak hastaları için hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif olabilir.

NASIL TÜKETMELİ

Kinoa, saponin adı verilen kimyasal maddeler içerir. Kinoayı birkaç saat bir kapta bekletip, saponinleri temizlemek için iyice yıkamalısınız. Yoksa acı bir tat alabilirsiniz. Yıkadıktan sonra pirinç veya bulgur gibi pişirebilirsiniz. Pilav, yaprak sarma, biber dolma, lahana sarma, salata, kısır gibi yemekler yaparak sağlıklı ve lezzetli menüler hazırlayabilirsiniz.