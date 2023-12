Tehlikeli sendrom ortaya çıktı. Uzmanından kadınlara dikkat çeken beslenme önerileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, kadınlarda sık rastlanan bir sorun olan Polikistik Over Sendromu (PKOS) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Öner, “PKOS, şeker ve tansiyon gibi kronik bir hastalıktır. Üreme çağındaki kadınlar, adet düzensizliği, tüylenme ve kilo artışı gibi şikayetlerle bize başvurduklarında, ultrason ve hormon testleriyle PKOS tanısı koyuyoruz. Ayrıca tiroid veya prolaktin gibi diğer hormon bozukluklarını da dışlamamız gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Gökalp Öner, “Polikistik Over Sendromu, kadınlarda en sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Dünyada her 10 kadından birinde, ülkemizde ise yüzde 20 civarında, yani yaklaşık her 5 kadından birinde görülür. Adı kist olsa da, aslında yumurtalıklarda korkulacak bir kist yoktur. Sadece birçok küçük yumurta, yumurtalık dokusunda büyüyemeden kalır. Poli, Latince 'çok' anlamına gelir. Her ay olgunlaşıp çatlayan yumurtaya folikül kisti diyoruz. Dolayısıyla polikistik, çok sayıda olgunlaşmamış yumurta demektir. Kadınların endişelenecek bir kistleri yoktur” diye konuştu.

“ŞEKER VE TANSİYON HASTALIĞI GİBİ KRONİK BİR HASTALIKTIR”

Kronik bir hastalık olduğunu belirten Öner, “PKOS, şeker ve tansiyon hastalığı gibi kronik bir hastalıktır. Üreme çağındaki kadınlar, adet düzensizliği, tüylenme ve kilo artışı gibi şikayetlerle bize başvurduklarında, ultrason ve hormon testleriyle PKOS tanısı koyuyoruz. Ayrıca tiroid veya prolaktin gibi diğer hormon bozukluklarını da dışlamamız gerekiyor. PKOS'lu kadınlarda, normalden çok daha fazla yumurta vardır. Normalde bir kadında 8-12 arası yumurta normal kabul edilirken, PKOS'lu kadınlarda bu sayı çok yüksektir. Ancak bu yumurtalar çatlayamaz ve döllenemez. Bu yüzden PKOS'lu çiftlerde gebelik sorunu yaşanabilir. PKOS'lu kadınlarda ayrıca adet düzensizliği de sık görülür” dedi.

“AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNERİYORUZ”

PKOS'lu hastalara tedavi seçeneklerini anlatan Prof. Dr. Öner, şunları söyledi:

“Bize gelen PKOS'lu kadın ve kızlara ilk olarak kilolarının yüzde 10'unu vermelerini öneriyoruz. Çünkü hızlı kilo artışı, PKOS'un en belirgin özelliklerinden biridir. Kilo vermekle yumurta kalitesi 5 kat artar. Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Ayrıca folik asit ve D vitamini desteği veriyoruz. PKOS'lu kadınların çoğunda D vitamini eksikliği görüyoruz, bu yüzden bu destek önemlidir. Ayrıca PKOS'lu kadınların bir kısmında şeker direnci de olabilir. Bu kadınlara şeker direncini düzenleyen ilaçlar veriyoruz. PKOS tanısını koyduğumuz ve ön tedaviyi yaptığımız çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 80'i, bu tedaviye olumlu yanıt veriyor ve doğal yolla gebelik oluşuyor. Ancak yüzde 20'lik bir grup, bu tedaviye yanıt vermiyor. Bu durumda ikinci aşamaya geçiyoruz, yumurtaları ilaçlarla büyütüp çatlatıyoruz, eğer sperm değerleri iyi ve tüpler açıksa, çiftlere ilişkiye girmelerini öneriyoruz.”