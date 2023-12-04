Tehlikeli sendrom ortaya çıktı. Uzmanından kadınlara dikkat çeken beslenme önerileri

Prof. Dr. Öner, “PKOS, şeker ve tansiyon hastalığı gibi kronik bir rahatsızlıktır” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Tehlikeli sendrom ortaya çıktı. Uzmanından kadınlara dikkat çeken beslenme önerileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, kadınlarda sık rastlanan bir sorun olan Polikistik Over Sendromu (PKOS) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Öner, “PKOS, şeker ve tansiyon gibi kronik bir hastalıktır. Üreme çağındaki kadınlar, adet düzensizliği, tüylenme ve kilo artışı gibi şikayetlerle bize başvurduklarında, ultrason ve hormon testleriyle PKOS tanısı koyuyoruz. Ayrıca tiroid veya prolaktin gibi diğer hormon bozukluklarını da dışlamamız gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Gökalp Öner, “Polikistik Over Sendromu, kadınlarda en sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Dünyada her 10 kadından birinde, ülkemizde ise yüzde 20 civarında, yani yaklaşık her 5 kadından birinde görülür. Adı kist olsa da, aslında yumurtalıklarda korkulacak bir kist yoktur. Sadece birçok küçük yumurta, yumurtalık dokusunda büyüyemeden kalır. Poli, Latince 'çok' anlamına gelir. Her ay olgunlaşıp çatlayan yumurtaya folikül kisti diyoruz. Dolayısıyla polikistik, çok sayıda olgunlaşmamış yumurta demektir. Kadınların endişelenecek bir kistleri yoktur” diye konuştu.

prof-dr-oner-pkos-seker-ve-tansiyon-hastaligi-gibi-kronik-bir-rahatsizliktir-3612-dhaphoto1.jpg

“ŞEKER VE TANSİYON HASTALIĞI GİBİ KRONİK BİR HASTALIKTIR”

Kronik bir hastalık olduğunu belirten Öner, “PKOS, şeker ve tansiyon hastalığı gibi kronik bir hastalıktır. Üreme çağındaki kadınlar, adet düzensizliği, tüylenme ve kilo artışı gibi şikayetlerle bize başvurduklarında, ultrason ve hormon testleriyle PKOS tanısı koyuyoruz. Ayrıca tiroid veya prolaktin gibi diğer hormon bozukluklarını da dışlamamız gerekiyor. PKOS'lu kadınlarda, normalden çok daha fazla yumurta vardır. Normalde bir kadında 8-12 arası yumurta normal kabul edilirken, PKOS'lu kadınlarda bu sayı çok yüksektir. Ancak bu yumurtalar çatlayamaz ve döllenemez. Bu yüzden PKOS'lu çiftlerde gebelik sorunu yaşanabilir. PKOS'lu kadınlarda ayrıca adet düzensizliği de sık görülür” dedi.

prof-dr-oner-pkos-seker-ve-tansiyon-hastaligi-gibi-kronik-bir-rahatsizliktir-3612-dhaphoto2.jpg

“AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNERİYORUZ”

PKOS'lu hastalara tedavi seçeneklerini anlatan Prof. Dr. Öner, şunları söyledi:
“Bize gelen PKOS'lu kadın ve kızlara ilk olarak kilolarının yüzde 10'unu vermelerini öneriyoruz. Çünkü hızlı kilo artışı, PKOS'un en belirgin özelliklerinden biridir. Kilo vermekle yumurta kalitesi 5 kat artar. Akdeniz tipi beslenme öneriyoruz. Ayrıca folik asit ve D vitamini desteği veriyoruz. PKOS'lu kadınların çoğunda D vitamini eksikliği görüyoruz, bu yüzden bu destek önemlidir. Ayrıca PKOS'lu kadınların bir kısmında şeker direnci de olabilir. Bu kadınlara şeker direncini düzenleyen ilaçlar veriyoruz. PKOS tanısını koyduğumuz ve ön tedaviyi yaptığımız çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 80'i, bu tedaviye olumlu yanıt veriyor ve doğal yolla gebelik oluşuyor. Ancak yüzde 20'lik bir grup, bu tedaviye yanıt vermiyor. Bu durumda ikinci aşamaya geçiyoruz, yumurtaları ilaçlarla büyütüp çatlatıyoruz, eğer sperm değerleri iyi ve tüpler açıksa, çiftlere ilişkiye girmelerini öneriyoruz.”

İlgili Haberler
Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Okullarda aile kurmanın şartları ayet ve hadislerle anlatılacak Gündem
Okullarda aile kurmanın şartları ayet ve hadislerle anlatılacak
Bir esnaf depremi hissetti ama çayından da vazgeçmedi Yaşam
Bir esnaf depremi hissetti ama çayından da vazgeçmedi
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 4 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor Gündem
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 4 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı. Suyun altından tarih fışkırdı Yaşam
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı. Suyun altından tarih fışkırdı
4 Türk şirketi en büyük 100 silah satıcısı şirket listesine girdi Ekonomi
4 Türk şirketi en büyük 100 silah satıcısı şirket listesine girdi
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı Dünya
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi