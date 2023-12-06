Masa başında çalışanların beslenme ipuçları ortaya çıktı

Uzmanlar masa başı çalışanların beslenmeleriyle ilgili uyardı. Masa başında çalışanların nasıl beslenmesi gerektiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Masa başında çalışanların beslenme ipuçları ortaya çıktı

Yenilen yemeklerin vücutta ihtiyaç duyduğu besinleri sağladığı biliniyor. Bu besinleri harcamak için aşırı spor yapılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Masa başında çalışanlar kilo almak zorunda olmadığı ortaya çıktı. Hareket etmediğimiz zaman yediğimiz yemekler vücudumuzda yağ olarak birikmediği bildirildi. Aksine, çok fazla spor yapmak vücuttaki enerji dengesini bozabileceğinin altı çizildi.

Masa başında çalışanlar da çok basit birkaç öneriyle kilo kontrolü sağlayabilir, hatta ideal kilolarına ulaşabileceğinin altı çizildi.

İşte masa başında çalışanların beslenme ipuçları:

- Gün boyu masa başında oturduğumuz için, akşam da uzun süre TV izlemeyelim. Arada bir evde dolaşalım. En az 10 dakika ritmik yürüyüş yapalım veya bisiklete binelim. Hastanede yatan hastaların yürümesi gibi, biz de hareket etmeye çalışalım.

- Akşam yemeğinde, sindirimi zor olan meyve, salata ve kuruyemiş gibi yiyeceklerden kaçınalım. Bunun yerine, sindirimi kolay olan pişmiş sebze, çorba veya et gibi yiyecekleri seçelim.

- Gece çok geç yatmayalım. Vücudumuzun yenilenmesi için, gece 23:00 - 02:00 arasında en az 1 saat uyumalıyız.

- Yatmadan önce 3-5 dakika vücudumuzu sallayalım. Ayaklarımızı yerden kaldırmadan zıplar gibi yapalım. Bu hareket, uyurken bağ dokumuzun gevşeyen bölgelerinde kolajen üretimini artırır. Böylece, kalça ve göbek bölgesi sıkılaşır.

- Bedensel olarak çalışmadığımız için, yemek yerken ekmek yemeyelim. Daha çok yemek yiyebiliriz, ama ekmekle doymayalım. Yaklaşık 3 gün sonra vücudumuz bu alışkanlığa uyum sağlayacaktır.

- Hareketsiz kaldığımızda, sindirim sistemimiz yavaşlar. Bağırsaklarımızın yiyecekleri emmesi için, biraz hareket etmemiz gerekir. Hastane koridorunda yürüyen hastaları hatırlayalım ve bağırsaklarımızı hareketlendirmek için yavaşça yürüyelim.

- Gün içinde masa altında bacaklarımızı karnımıza doğru çekip bırakalım. Bu da bir harekettir. Ara sıra yerimizden kalkıp birkaç adım atalım.

- Akşam yemeği için çok acıkalım. Akşam eve geldiğimizde yemek yemek zorunda değiliz. Masa başında çalışıyorsak, saat 17:00 - 18:00 arasında acıkabiliriz. Ama bu, yemek yemek değil, hareket etmek istediğimiz anlamına gelir. Bunu karıştırmayalım. Akşam eve giderken yürüyelim. Saat 17:00 - 18:00 arasında acıktığımızda süt, ayran, yoğurt gibi sıvı ve sindirimi kolay bir şey içelim. Acıkmamız geçinceye kadar bekleyelim. Sonra iyice acıkınca yiyelim.

- Sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini asla atlamayalım. Kahvaltı ile öğle yemeği arasında en az 5 saat olsun. Her iki öğünde de azar azar yiyelim.

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