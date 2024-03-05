Tehlikenin büyük olduğu yeri deprem profesörü Şener Üşümezsoy açıkladı. Fay derinliği ne olursa deprem büyüklüğü kaç olur?

Dün 21:38'de meydana gelen Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelen depremin ardından İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de panik yaşanmıştı.

Deprem Profesörü Şener Üşümezsoy, YENİÇAĞ'a özel yeni açıklamalarda bulundu.

Prof. Üşümezsoy tehlikenin asıl nerede olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"SARIKÖY FAYINDA RİSK VAR"

"Dün gece gerçekleşen deprem 1953'te kırılan Yenice Gönen fay hattının üzerinde olan bir depremdir. Bu fayın kuzeyinde Sarıköy fay hattı yer almakta. Bunun batısına doğru uzandığı zaman Kazdağları kuzeyinden Bayramiç'in güneyinden Ayvacık'a doğru giden bir hattır. Bandırma'dan doğuya doğru giderken Gemlik - Mudanya - Bandırma hattından Çınarcık fayına doğru uzanan bir kuşaktır. Bu kuşakta olan 1737'de Sarıköy fayı kırılmıştır. Burada olan bu fay hattı Yenice Gönen fayına paralel gelen bir faydır. Yenice Gönen fayı 1953'te kırıldığı için o fayda önemli deprem riski yoktur çünkü fay kırılmış ama kuzeyindeki Sarıköy fayında risk vardır.

DEPREMİN DERİNLİĞİ NE OLURSA BÜYÜKLÜĞÜM KAÇ OLUR?

"Bu bölgede bu fayın devam etmesini takip etmemiz gerekir" diyen Prof. Üşümezsoy, "Büyüklüğü anlamamız için fay düzlemi yaklaşık 10-15 km kadar derine inen bir düzlemdir.

Bu düzlem üzerinde 1 kilometrekarelik bir yüzey yırtılırsa yani aşağı yukarı kenarları 1 km bir alanın yırtılması 4'lük deprem yapar.

3 km çapında bir daire alanı yırtılırsa 5'lik deprem yapar.

10 km çapında bir çember alanı yırtılırsa 6'lık deprem yapar.

10 kmlikten daha uzun; 50 km'lik bir fay 6.5'lik bir deprem oluşturma potansiyeline sahiptir.

Bu anlamda fay uzunluklarına baktığımız zaman riski kestirmek mümkündür.

Fayın derinliği 15 km olup uzunluğu 50 km olursa burada 6.7'lik bir depremdir.

Fayın derinliği 20 km, uzunluğu 50 km olursa da 7'lik bir depremdir.

Bu bilgi olarak fayın kırılma büyüklükleri açısından bize bilgi vermektedir.

1953'te 7.3'lük bir depremin olduğunu düşünürsek orta kesimde bu fayda önemli bir stres boşalmıştır.

Bunun kuzeyinde Sarıköy hattı ve oradan Bandırma Mudanya hattı Marmara Denizi güney kenarında bir yapıdır. Bu Yenice Gönen fayının, Yenice'nin batısında ise Kazdağları'nın kuzeyinden Bayramiç'e doğru giden, Ayvacık'a doğru uzanan bir hattır." açıklamalarında bulundu.