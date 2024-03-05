Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı

Kaynak: Cumhuriyet
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Çanakkale’de gerçekleşen deprem hakkında açıklamada bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen, 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

20221121-youtube-naci-gorur-deprem.webp"STRES BİRİKİMİNİN OLDUĞU BİR BÖLGE"

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yenice- Gönen fayına dikkat çekerek söz konusu fayda gerçekleşen en son depremin 1953 yılında meydana geldiğini ifade etti.

Görür, "Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir.” İfadesini kullandı.

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