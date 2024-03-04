Son dakika... İstanbul'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam etttiğini açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ OLUMSUZ DURUM SÖZKONUSU DEĞİL"

Habertürk'e bağlanan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şöyle konuştu:

"Binanın 7. katındaydım. Deprem Yenice'den Gönen'e doğru bir hatta oldu. 4.9 büyüklüğünde. Biz sadece hissettik. Herhangi bir olumsuz durum sözkonusu değil. Çok fazla sürmedi, 30-35 saniye sürdü."

HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

İMAMOĞLU "ŞU ANA KADAR HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BİLGİSİ MEVCUT DEĞİL"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul’da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz." ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELİYOR

DEPREM EDREMİT'TE HİSSEDİLDİ