Tek Adam rejimi sonucu; Uçtu, uçtu Erdoğan uçtu…

Yandaş Seçim Kurulu Anayasa’yı çiğneyerek 3. kez cumhurbaşkanı olmasının yolunu açtı.

YSK’nın tam kanunsuzluk kararı ile ortaya şu sonuç çıktı:

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

O Erdoğan ki; Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararlarının uygulanmaması ile anayasanın bir kez daha çiğnenmesine göz yumdu.

O Erdoğan ki; 2008 yılında Anayasa Mahkemesi, genel başkanı olduğu AKP’yi “Laiklik karşıtı odak oldu” gerekçesi ile mahkûm etti ve cezalandırıldı.

O Erdoğan ki; Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi FETÖ kumpasları için, “Bu davaların savcısıyım” dedi.

O Erdoğan ki; Kozmik Odadaki devlet sırlarının FETÖ’cülere verilmesi için dönemim Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a talimat verdi.

O Erdoğan ki; 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ emekli olur olmaz, “Silahlı terör örgütü başı” gerekçesi ile esir alınmasına ve 26 ay cezaevinde kalmasına göz yumdu.

O Erdoğan ki; FETÖ’cülere emniyeti, askeriyeyi, yargıyı ve bürokrasiyi teslim ederek icraatın başı olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışılmasının sorumlusudur.

O Erdoğan ki; “Ben ekonomistim. Faiz sebep enflasyon netice. Nas var nas” diyerek ekonomik krize neden olan enflasyonu ve döviz kurlarını patlatarak milleti fakirleştirendir.

O Erdoğan ki; Türk Bayrağı, Türk vatandaşlığı ile sorunları olan, Türkiye’yi eyaletlere bölmek isteyen Hizbullah’ın partisi HÜDA PAR’a 4 milletvekilliği vererek meclise sokandı.

O Erdoğan ki; 31 Mart 2024 yerel seçim hezimeti ile AKP’nin 2. parti olmasını, "Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz, heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri. Dimdik ayaktayız" sözleri ile değerlendirdi.

Sen millet iradesinin üzerinde misin ki, “biz bitti demeden hiçbir şey bitmez” diyorsun Erdoğan?

“Son seçimim, final seçimim” diyen sen değil misin Erdoğan?

Her zamanki gibi bu sözünden de vaz mı geçiyorsun Erdoğan?

Millet “bitti” derse o koltuğa zorla yapışmayı mı düşünüyorsun Erdoğan?

Millet “bitti” derse o an bitersin Erdoğan.

Kendisini millet iradesinden de güçlü zannettiği için diyorum ki

Tek Adam rejimi sonucu; Uçtu, uçtu Erdoğan uçtu…