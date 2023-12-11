Tek bilet parasıyla 3 maç aynı anda tribünden izlenebildi. Dünyada sadece Türkiye'de var

Türkiye'de ilk defa 'maç tutulması' gerçekleşti. Futbolseverler Trabzon'da tek stadyumdan 3 maçı aynı anda izlediler.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Tek bilet parasıyla 3 maç aynı anda tribünden izlenebildi. Dünyada sadece Türkiye'de var

Trabzon'daki bir maç dünya tarihine geçti.

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Arsin İdmanyurdu ve Ampute Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol takımları, Akyazı'daki sahalarda aynı saatlerde farklı takımlarla koynadı.

1461 Trabzon, Ortahisar Yavuz Selim Sahası'nda Adıyaman ile mücadele ederken, hemen yanındaki Yavuz Selim Sahası'nda Arsin İdmanyurdu, Çayelispor ile karşı karşıya geldi.

Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol takımı konuğu ise Akyazı 2 Nolu Sahada Konya Ampute takımıydı.

Trabzonlu bir futbolsever, sosyal medya hesabından bu anları yayınladı.

'Dünyanın hiçbir yerinde yok' ifadeleriyle paylaşım yapan taraftarın videosu büyük ilgi gördü.

Trabzonslu futbolseverler, aynı gün içinde farklı liglerde mücadele eden takımlarını desteklemenin heyecanını yaşadı.

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