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Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı. Köpeğin sahibi bakın nasıl savunma yaptı

Tekirdağ’da kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 08:54
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:49
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Tekirdağ Çorlu'da köpekten kaçan çocuğu araba çarptı. Köpek saldırgan değilmiş

Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı. Köpeğin sahibi bakın nasıl savunma yaptı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köpek kovaladı çocuk kaçtı. Yola fırlayan çocuğa araba çarptı

Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi’nde yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.’ye yoldan geçen araba çarptı. Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.

 

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MEHMET
26.08.2022 11:44
köpeğin ağzı, ağızlık ile bağlı olması gerekir. O zaman cocuk kendini güvende hissederdi.Cezalar caydırıcı olması gerekir. Ağızlıksız dolaşan köpekler için köpek ihbar hattı kurulabilir.  
 
Kurt ini
26.08.2022 10:44
Köpeğin ağzı, ağızlık ile bağlı olmalıydı. Denetim yok, cezalar hafif, adaletin kılıcı kesmiyor.  
 
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