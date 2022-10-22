22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 12 yaşındaki çocuğa 8 köpek birden saldırdı. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

12 yaşındaki çocuğa 8 köpek birden saldırdı. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Edirne'nin Enez ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Köpeklerin küçük çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 18:32
Takip Et

Edirnenin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı

12 yaşındaki çocuğa 8 köpek birden saldırdı. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Enez'in Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı. 

BİLİNCİ AÇIK VE HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Alışverişten çıkan 12 yaşındaki U.Ö. isimli çocuk, yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa köpeklerin saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen U.Ö.’nün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
22.10.2022 18:52
Ne insanı ne de hayvanı başı boş bırakılmamalıyız  
 
Erhan
22.10.2022 18:51
Bir parti de çıkıp, başıboş köpek sorununu şu kadar süre içinde çözeceğiz dese hangisi olduğu önemli değil oyumu vereceğim. Bu kadar kolay çözülebilecek bir sorun yıllardır sürüncemede.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
3
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
6
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
7
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması
﻿Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması
﻿Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.