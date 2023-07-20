Tekirdağ’da çiftçilerin korkulu rüyası geri döndü

Tekirdağ’da sürüler halinde göç eden çekirgeler tarım arazilerine zarar veriyor. Üreticilerin korkulu rüyası olan çekirgeler çiftçiyi tedirgin ediyor. Çekirge istilasından dolayı mustarip olduklarını söyleyen çekirgeler yetkililerden destek beklediklerini söylüyor.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ’da çiftçilerin korkulu rüyası geri döndü

Muratlı ilçesinde sürüler halinde hareket eden çekirgeler, önlerine gelen her şeyi yiyor. Tarım arazilerine de zarar veren çekirgeler, üreticilerin korkulu rüyası oldu.

Çekirge istilasının en yoğun yaşandığı Hanoğlu Mahallesi Muhtarı Turgay Güngör, “Yaklaşık 1 hafta, 10 günden beri çekirge istilası başladı. İlk gözüktükleri anda zarar yoktu, son iki günden beri zarar başladı.

"3 BİN 500 DEKAR ALANA ZARAR VERİYORLAR"

Yavru iken bir zarar yapmıyorlardı ama büyüyüp uçmaya başlayınca, tarlalara sınırdan 8-10 metreye kadar zarar vermeye başladılar. Ayçiçeğinin yaprağını yiyorlar, kafa kısmının etrafını yiyorlar, komple sıyırıyorlar.” dedi.

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Çekirgelerin sulu tarım yapılan bölgeye henüz uğramadığını belirten muhtar Güngör, "2 bin 300 dekarlık mera kısmında, etrafıyla birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar alanda zarar yapıyorlar. Mera biçildiği için şu an merada zarar yok ama yayıldığı için civarda zararın artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLAÇ GÖNDERDİ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğüne durumu bildirdiklerini aktaran muhtar Turgay Güngör, müdürlükten gelen bilgiler çerçevesinde bakanlıktan ilaç temin edildiğini söyledi. Güngör, ilaçların yarın kargoyla kendilerine teslim edileceğini ve Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle birlikte araziyi ilaçlayacaklarını söyledi.

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Çekirgelerin tarlasının sınırına kadar geldiğini belirten çiftçi Hüsnü Kıray ise “Bütün merayı sardı, benim tarlamın sınırında. Haşereler için ilaç aldım. Yetkililerden de destek bekliyoruz” dedi. Kendi tarlasında bir zarar olmadığını fakat civarda çekirge istilasının çok olduğunu kaydeden Metin Sevinç adlı çiftçi ise durumdan mustarip olduklarını söyledi.

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