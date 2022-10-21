Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, T.E. idaresindeki 34 EC 3870 plakalı otomobil, önünde seyreden tırın döndüğünü fark edemeyerek arkadan dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Araçtan kendi imkanları ile inen yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Kaynak: İHA)