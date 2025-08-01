Teklif yapılmıştı! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için kararını verdi

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun transferi gündeme gelmişti. Kanarya'nın menajerler aracığıyla teklif yaptığı Kerem Aktürkoğlu, bu transfer hakkında kararını verdi.

Semih Kılıçsoy resmen veda etti! İmza atmaya gidiyor: İşte uçağının ineceği saat

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE RET!

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gelmiş ve yıldız isim ile kulübü Benfica'ya teklif yapılmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig devini Türkiye'ye dönmek istemediğini belirterek reddettiği iddia edildi.

Galatasaray ters köşe yaptı! Gizli transfer operasyonu: Hiç duymadığınız 3 isim var

Beşiktaş'ta büyük isyan... Diren Şifo Mehmet!

BENFICA İLE İLK KUPASINI DÜN GECE KAZANDI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Benfica forması altında bir ilki yaşadı. Portekiz Süper Kupası finalinde Benfica ve Sporting karşı karşıya geldi ve mücadeleyi kırmızılılar, 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de başlayıp, 80 dakika sahada kalırken, Benfica kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Ali Koç gözünü kararttı! Dünyanın konuşacağı transfer harekatı: Victor Osimhen'e nazire yapacaklar

Roberto Mancini Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeyi resmen açıkladılar