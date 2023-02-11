11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Nihat Baran: Kelime-i Şehadet getirdim

Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Nihat Baran: Kelime-i Şehadet getirdim

Kahramanmaraşspor teknik direktörü Nihat Baran, depremde yaşananları anlattı. Depremden bir dakika önce uyandığını ve sonrasında kendilerini dışarı attıklarını aktardı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:43
Takip Et

Teknik Direktör Nihat Baran yaşananları anlattı

Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Nihat Baran: Kelime-i Şehadet getirdim
+
Aa
-

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreme kulübün kentteki tesislerinde yakalanan TFF 3. Lig ekiplerinden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Nihat Baran, memleketi Kırıkkale'de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına destek veriyor.
 

"KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM, TESLİM OLDUM"

Depremin ardından bir süre Kahramanmaraş'ta futbolcularıyla kurtarma çalışmalarına destek olan Baran, daha sonra Kırıkkale'ye döndü.

Teknik direktör Baran, deprem günü Karaman'daki maçlarının ardından gece saatlerinde Kahramanmaraş'a döndüklerini belirterek, 30 kişilik kafileyle tesislerde istirahate çekildiklerini söyledi.

Depremden bir dakika önce uyandığını ve televizyonu açtığını anlatan Baran, şöyle konuştu:

"Kumandayı elime aldığımda televizyonu açamadan bina sallanmaya başladı. Depremin şiddeti sürekli artarak inanılmaz bir sarsıntı oldu. Olduğum yerden kalkamadım. Artık teslim olduk, yapacak bir şey yoktu. Üçüncü kattaydım, atlama şansım yoktu. Atlamaya kalksam da pencere ve klima patladı. Yani oda alt üst oldu. Yatağa uzandım ve Kelime-i Şehadet getirdim, teslim oldum. Sarsıntıların ardından kendimizi hemen dışarı attık."
 

"BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM"

Baran, dışarıya çıktıklarında futbolcularla 15 dakika kendilerine gelemediklerini ifade ederek, anlatılamayacak duygular yaşadığını belirtti.

Tesislerin karşısındaki 2-3 katlı binaların yerle bir olduğunu gördüklerini aktaran Baran, "Orada bir anne çığlık atıyordu. Ekip olarak annenin yanına gittik. Çocuğu içeride kalmıştı. 3 saat çaresizce bekledik çünkü sürekli sarsıntı olduğu için yaklaşamıyorduk. Sarsıntılar bitince enkaza girdik ve 2 yaşındaki Yunus'umuzu kurtardık. Yüzü gözümüzün önünden hala gitmiyor. Bizim için sevindirici kısmı bu oldu. 56 yaşındayım, böyle bir felaket görmedim. Bundan sonra da Allah göstermesin." diye konuştu.

Nihat Baran, depremden birkaç gün sonra kulüp başkanı Mehmet Fatih Ceylan'ın yardımları sayesinde futbolcularla memleketlerine geldiklerini söyledi.

"GURUR DUYUYORUM"


Depremin ardından 15 saat yanlarından ayrılmayan Ceylan'a, yardımlarından dolayı teşekkür eden Baran, şunları kaydetti:

"Memleketimizde yardım çalışmalarına başladık. Kırıkkale'miz bu konuda çok duyarlı, bütün il seferber olmuş durumda. Biz de dilimizin döndüğünce oradaki durumu anlatmaya ve yardım faaliyetlerine katılmaya gayret ediyoruz. Bütün Türk insanı ve şehrimle gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de insanlar elinden gelenin fazlasını deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor."
 

"BİZLERİ AFFETSİNLER"

Baran, TFF yetkililerine çağrıda bulunarak, "Bu sezonluk bizi affetsinler. Çünkü bizim oraya dönmemiz söz konusu değil. TFF de umarım bizi devam ettirmez. Etsek de kimseyi bulamayız. Önümüzde Hatayspor ve Gaziantep FK örneği de var. Onlar için alınan kararın bizlere de uygulanacağını düşünüyorum ve rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.