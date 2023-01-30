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Teknoloji devi Türkiye'den çekildi. Ofisleri kapatıyor

Japon elektronik devi Sony'nin Türkiye ofisini kapattığı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:33
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Teknoloji devi Sony Türkiye'deki ofislerini kapatıyor

Teknoloji devi Türkiye'den çekildi. Ofisleri kapatıyor
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Dünya Gazetesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de Playstation oyun konsolu, televizyonlar ve fotoğraf makineleri ürün gamı ile faaliyet gösteren Sony, Türkiye operasyonunu sonlandırdı.

İstanbul Ümraniye'de bulunan ofisi de kapanacak. Şirket cuma günü, çalışanlarına bir bilgilendirme yaparak, Türkiye'deki faaliyetlerini distribütörler üzerinden yürüteceğini açıkladı.

Geçiş dönemi için kısıtlı bir kadro ile fotoğraf makineleri bölümü için hizmet vermeye devam edecek. Televizyon ve playstation oyun konsolu ile oyun hizmetlerini ise distribütörler üzerinden sürdürecek.

KAPATMA KARARI

12 Mart 1990 yılında Sony Servis ve Mühendislik AŞ olarak Türkiye'de kurulan şirket 17 Ocak 1995 tarihinde Sony Eurasia Pazarlama AŞ ismini almıştı. Şirket 27 Ocak Cuma günü Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı. Geçiş sürecinde ürün hizmet ve gamını distribütörler üstüne taşıyacak şirketin, resmi kapanışını ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.

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