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Redmi K60 Pro'nun çıkış tarihi belli oldu. Cihazın özellikleri açıklandı

Xiaomi'nin son cihazı olan Redmi K60 Pro'nun çıkış tarihi AnTuTu tarafından açıklandı. Cihazın özellikleri açıklanırken performans testi sonuçları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:20
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Redmi K60 Pro'nun piyasaya sürüleceği tarihi belli oldu

Redmi K60 Pro'nun çıkış tarihi belli oldu. Cihazın özellikleri açıklandı
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Redmi yaptığı son açıklamalarda K60 telefonların resmi olarak 27 Aralık 2022’de çıkış yapacağını açıkladı. Yeni serisi K60 Gaming adlı mobil oyunculuğa yönelik bir telefon bulunmayacağı ifade edildi. K60 Pro’nun gösterdiği performansın bir oyuncu telefonu düzeyinden yüksek olduğu ifade edildi.

Şirketin K60 Gaming gibi bir modeli piyasaya sürmemesinin sebebi ise K60 Pro’nun sergilediği performansın bir oyuncu telefonu düzeyinde olduğu aktarıldı.

Redmi’nin açıklamasına göre bu tepe model aynı zamanda e-spor turnuvalarındaki rekabetçiliğe yönelik özellikler de sunacak.

Yeni cihazda bir fotoğraf motorunun bulunmayacağı ifade edildi.

Sony’nin IMX890 isimli 50MP çözünürlüğündeki sensörü ile çekilen fotoğraflarda telefonun uyguladığı yapay zeka özellikleri ayrı bir parçada işleneceği belirtildi.

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