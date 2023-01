Microsoft ve Sony arasında kılıçlar çekildi. Yalancılıkla suçladı

Microsoft ve Sony arasındaki rekabet kızıştı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Microsoft, şirketi Activision Blizzard’ı satın almasının onaylanması durumunda AB düzenleyici kurumuna yalan söylemekle suçladı.

İddialara göre Sony CEO’su Jim Ryan, rakiplerinin niyetleriyle ilgili endişelerini ifade etmek için rekabetten sorumlu Avrupa komisyonu üyesi Margrethe Vestager ile bir araya geldi.

AÇIKLAMALAR GELDİ

Bu görüşmenin ardından Microsoft’un iletişimden sorumlusu olan Frank X. Shaw, dikkat çeken iddialarla ortaya çıktı.

Sorumluya göre Sony, AB düzenleyicilerine, şirketin Call of Duty için eşitlik teklif etmeye istekli olmadığını ifade etti. Ayrıca Shaw, bu durum için şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz.”

“10 YILLIK BİR ANLAŞMA TEKLİF ETTİK”

Konuyla ilgili Shaw, Twitter’dan bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Sony’ye zaman, içerik, özellikler, kalite, oynanabilirlik ve oyunun diğer tüm yönlerinde eşitlik sağlayan 10 yıllık bir anlaşma teklif ettik.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Microsoft’un yaptığı teklifi sözleşme, anlaşma ya da düzenleyici yoluyla uygulamaya hazır olduğunu da ekledi.

İletişim sorumlusu Shaw, Microsoft’un niyetini de belirtti:

“Sony, konsol pazarında lider ve PlayStation oyuncularını Call of Duty ekosisteminin dışında tutmamız mantıksız olur. Amacımız, Call of Duty’i ve Minecraft’ta yaptığımız gibi diğer oyunları dünyanın her yerinden daha fazla insanını erişebileceği hale getirmek.”