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Bilim insanları uyardı: Teknolojik gerileme yaşanıyor

Bilim insanları teknolojik gelişmelerin gerilediğini ifade etti. Gerilemenin nedeni ise şu an için bilinmiyor.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:46
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Teknolojik ilerleme neden yavaşladı

Bilim insanları uyardı: Teknolojik gerileme yaşanıyor
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Bilim insanları, bilimsel yıkıcılığın ve teknolojik buluşların hızında büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.

Yazılan son makalede, bilimsel ve teknolojik bilginin görünüşe göre yeni yıkıcı bulgu ve buluşlara katkı sağlamadığı uyarısı yapıldı.

Bilim insanları, teknolojik sürecin hızlandığını mı yoksa yavaşladığını mı incelemedi. Bunun için 60 yıl boyunca yayımlanmış 45 milyon bilimsel makaleyi ve alınmış 3,9 milyon patenti inceledi.

Araştırmacılar, makalelerin ve patentlerin bilim ve teknolojideki atıflar üzerinde etkisini ölçen ve CD endeksi olarak bilinen bir araçla analiz etti. Bilim ve teknolojiyi ne kadar değiştirdiğini söylemekte kullanılabilecek bir "yıkıcılık puanı" verdi.

Yazarlar, yeni araştırmaların daha az yıkıcı hale geldiğini ve mevcut duruma daha fazla ayak uydurduğunu tespit etti. Yazarların tespitine göre bu tüm disiplinlerde, özellikle sosyal bilimlerde ve teknolojide gerçekleştirdi.

Bu durumun neden yaşandığıysa bilinmiyor. Ancak, bilim insanlarının ve mucitlerin yeni keşifleri için giderek daralan alanlara baktıklarını öne sürüyor.

Makalenin baş yazarı, Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacı Russell Funk şunları söyledi:

Sağlıklı bir bilimsel ekosistemde yıkıcı keşiflerin ve pekiştirici gelişmelerin bir karışımı vardır fakat araştırmanın doğası değişiyor.

Kademeli yeniliklerin yaygınlaşmasıyla, bilimi daha çarpıcı şekilde ilerleten o kilit atılımları yapmak daha uzun sürebilir.

Bulguları açıklayan "Papers and patents are becoming less disruptive over time" (Makaleler ve patentler zaman içinde daha az yıkıcı hale geliyor) başlıklı makale dün Nature akademik dergisinde yayımlandı.

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