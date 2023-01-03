2022 yılında bize veda eden teknolojiler

2022 yılı, iPhone 14'ün tanıtımından sosyal medya için Yapay Zekanın yükselişine ve çok daha fazlasına tanık olurken, bu yıl aynı zamanda bazı klasiklere de veda etme yılı olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında yaşamına son verilen ve hayatımızı bir dönem etkilemiş teknolojiler listelendi.

O 5 teknoloji:

APPLE İPOD

2001'de tanıtılan birinci nesil iPod, müzik dinleyicileri için Apple'ın ortaya koyduğu önemli teknolojik araçlardan biriydi. Mayıs ayında Apple, piyasada kalan son iPod olan iPod touch'ın üretiminin durdurulacağını söyledi.

INTERNET EXPLORER

Web'de 25 yılı aşkın bir sürenin ardından, Internet Explorer 15 Haziran'da resmi olarak kullanımdan kaldırıldı.

BLACKBERRY

Ocak ayında Blackberry şirketi, "dünyanın dört bir yanındaki işletmelere ve hükümetlere akıllı güvenlik yazılımı ve hizmetleri sağlamaya" odaklandığını söyledi. Bu açıklamayla birlikte şirket, eski yazılımları, telefon işletim sistemleri tarafından kullanılan altyapı ve hizmetleri hizmet dışı bıraktı.

META PORTAL

İlk olarak 2018 yılında piyasaya sürülen Portal, görüntülü arama özelliğine sahip bir akıllı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli "akıllı kamera" idi.

Mashable Güneydoğu Asya'ya göre CTO Andrew Bosworth çalışanlara "Kurumsal segmente girmek çok uzun sürecek ve çok fazla yatırım gerektirecekti, zamanınızı ve paranızı yatırmanın yanlış bir yolu gibi geldi" dedi.

THE İPHONE MİNİ

iPhone 12 mini, 2020'de piyasaya çıktı. Ancak iki nesil sonra Apple, cihazı yeni bir iPhone 14 "Plus" ile değiştirmeyi seçti.