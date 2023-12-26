Tekrar yapılan İlkokula Şehit Esat Oktay Yıldıran ismi verildi

Cumhuriyet'in haberine göre Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeniden yapılan okulun yeni adı için tören düzenledi. Törene Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta törende bir de Esat Oktay Yıldıran için lokma dökülüp ikram edildi.

Esat Oktay Yıldıran kimdir?

1949 senesinde doğan Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül Darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde Yüzbaşı rütbesiyle İç Güvenlik Komutanı sıfatıyla görevlendirildi. Yıldıran tutuklu ve hükümlülere uyguladığı işkenceleriyle darbenin ve cuntanın en önemli isimlerinden biri oldu. Esat Oktay Yıldıran, 22 Ekim 1988 tarihinde İstanbul Ümraniye’de, eşi ve 2 çocuğuyla beraber bulunduğu halk otobüsünde uğradığı saldırıda şehit edildi.