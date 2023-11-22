Tekstil devi iflasın eşiğinde. İstanbul’da faaliyet gösteriyordu

Türkiye'de ekonomik krizin etkileriyle iflas ve konkordato ilanlarında artış gözlemleniyor. İstanbul'da faaliyet gösteren My Kumaş Tasarım Tekstil Limited Şirketi konkordato ilan etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tekstil devi iflasın eşiğinde. İstanbul’da faaliyet gösteriyordu

Merhabahaber'de yer alan bilgilere göre, küresel ekonomik krizin etkisini artırdığı 2023 yılında iflaslar ve konkordato ilanlarında rekor artış yaşandı. Bu süreçte Almanya, İngiltere ve Türkiye gibi ekonomisi güçlü olan ülkelerde çok bilindik markalar iflas etti. Almanya'da otomotiv sektörünün devleri arasında yer alan Borgers bile iflas etti.

156 yıllık firma iflasların artacağına işaret ediyordu. Ekonomi uzmanlarının beklediği gibi oldu ve iflaslar patladı. Tahminlere göre 2023 yılının ocak ayından bugüne kadar dünya genelinde görülen iflaslar nedeniyle milyonlarca insan işinden oldu.

Koronavirüs pandemisi döneminde ekonomik düzenin bozulmasının iflasları tetiklediği belirtiliyor. Türkiye'de iflasların artmasının temelinde ise finansman sorunu yatıyor.

Borçlarını ödeyemeyen firmalar ise ilk etapta konkordato ilan ederek durumu kurtarmaya çalışıyor. Konkordato işe yaramazsa firmanın iflasına karar veriliyor.

Son olarak İstanbul Başakşehir'de fabrikası olan bir tekstil firması daha konkordato ilan etti. Kumaş satışı ve tasarım alanında faaliyet gösteren firmanın konkordato ilan etmesi herkesi üzdü.

My Kumaş Tasarım Tekstil Limited Şirketi hakkında 15/11/2023 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi. Firma, önümüzdeki yıla kadar ekonomik durumunu düzeltmeye çalışacak.

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