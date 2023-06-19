Telefon ekranları artık gözümüze zarar veremeyecek. Bomba özellik geliyor

Ülkemizde akıllı telefonlara bakma saatinin ortalama 7-8 saat olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştı.

Bu kadar mavi ekrana maruz kalmanın sonucunda gözlerde görme bozukluğu meydana geliyordu.

Apple ise konuyla alakalı bir çözüm sundu. Yeni iOS sürümleri ile gelecek olan “Göz Mesafesi Özelliği” sayesinde özelliklerde çocuklarda miyop riskini azaltacağı ifade edildi. Miyopluk veya miyopi tanımlamak gerekirse, uzaktaki nesnelerin bulanık göründüğü bir görememe durumu olarak tanımlandı.

MİYOPLUK TARİH OLUYOR

Çocuklar telefon veya tabletleri genellikle gözlerine çok yakın tutarlar. Göz doktorları, miyopluk ile yakın çalışma veya yakın görsel odaklanma gerektiren görevler arasında bir bağlantı olduğuna inanırlar. Bu da çocuklardaki görme bozukluğunun ana sebeplerinden biridir.

Apple’ın yeni özelliği, iPhone veya iPad’iniz ile gözleriniz arasında güvenli bir mesafe bırakmanızı teşvik edecek. Bu, isteğe bağlı olarak açılan bir özellik ve Ayarlar menüsünden “Ekran Süresi” seçeneğine dokunduktan sonra karşınıza çıkan “Ekran Mesafesi” özelliğini aktif hale getirilebilir.