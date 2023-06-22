Artık en pahalı telefon iPhone değil

Akıllı telefon satın almak her geçen gün zorlaşıyor.

Cihazlara gelen zamlar ve pandemi süreciyle gelen çip krizi nedeniyle teknoloji sektörü de derin yaralar aldı. Eskiden araba alınan bu fiyatlara şimdi sadece telefon alınıyor.

Telefon piyasasında sahip olduğu fiyatlarla 'en pahalı telefon' unvanını kazanan iPhone, üst üste fiyat artışına gitse de birinciliği elden kaptırdı.

70 bin TL'nin üzerine çıkan ve gündemden düşmeyen iPhone 14 Pro Max'in tahtı yıkıldı.

ARTIK HUAWEİ EN PAHALI TELEFONU SATIYOR

Huawei markası, 76 bin 499 TL olan iPhone 14 Pro Max'i, Mate X3 modeliyle yıkıp geçti.

Amiral gemisi Huawei Mate X3'ün fiyatı 79 bin 999 TL olarak açıklandı.

Böylelikle iPhone en pahalı telefonlar arasında 2. sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada ise 1 TB'lık depolama alanıyla Samsung Galaxy S23 Ultra 57 bin 999 TL ile yer aldı.