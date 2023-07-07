Telefon kullanım izin harcında büyük artış

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yurt dışından getirilen cep telefonu kayıt ücretine zam geldi.

Telefon kullanım izin harcında büyük artış

2019 yılında 618 TL'den 1500 TL'ye çıkarılan, 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılda 2 bin 772 liraya çıkarılmıştı. IMEI 2023 yılında 6 bin 90 lira seviyelerine gelmişti.

Telefonların yurtdışından kaçak olarak gelip gelmediği ya da çalıntı olup olmadığı IMEI numarası sayesinde öğreniliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası sonrasında, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi.

6 BİN LİRADAN 20 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi.

Açıklanan karara göre şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

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