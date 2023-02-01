Bir akıllı telefon devi daha otomobil sektörüne adım attı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Çinli akıllı telefon markası Meizu, kendi elektrikli otomobilini üretmeye hazırlanıyor.

Geely tarafından 2022 yılında satın alınan Meizu, otomobil endüstrisine adım atıyor.

Son raporlara göre şirket, uluslararası bir ulaşım aracı olarak sınıflandırılan “Wujie Automobile” adlı ticari markanın tescili için başvurdu. Bu, Meizu’nun kendi elektrikli aracını üreteceğine yönelik iddiaları beraberinde getirdi.

Çinli şirket; araç sistemi ürün müdürü, akıllı konsol proje müdürü gibi pozisyonlar için işe alım sürecini başlattı. Bu alımların, Wujie Automobile markası için yapıldığı düşünülüyor. Meizu ayrıca otomobil endüstrisinde eğitmen, pazarlamacı ve satış planlama dahil olmak üzere çeşitli meslek gruplarını işe alıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Çin otomobil endüstrisinde yetenekli kişileri işe aldığını söyleyen üretici, önümüzdeki üç yıl içinde akıllı telefon ve otomobil satacak 1000 mağaza açmak istediğini doğruladı.

Açıklamaya göre bu araçlar, FlymeAuto araba sistemi ile donatılacak. Akıllı araçların yükselişi ve teknolojinin otomotiv sektörüne entegrasyonu ile Meizu’nun da pazarda önemli bir etki yaratması bekleniyor.