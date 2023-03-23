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'Telefonum arama yapmıyor' sorunu nasıl çözülür

Telefonlarda yer alan kişi arama özelliğinin çalışmaması durumunda yapılması gerekenler listelendi. İşte o sorunla karşılaşılınca yapılması gerekenler...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:08
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Telefonun arama yapmaması sorunu

'Telefonum arama yapmıyor' sorunu nasıl çözülür
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Akıllı telefonlarda yer alan arama özelliğinin hatalı olması durumunda bazen büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Bazen SIM'de meydana gelen sorunlardan kaynaklanan bazen GSM'in yeterli çekim gücüne sahip olmaması durumunda bazense telefonun bozuk olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı arama yapılamıyor.

Eğer böyle bir sorunla karşılaşılırsa ne yapmak gerekir?

Uçak modunu devre dışı bırakın.
Sinyal gücünü kontrol edin.
SIM kartı kontrol edin.
Telefonu kapatıp açın.
Virüs taraması yapın.
Ödenmemiş faturanın olmadığından emin olun.
GSM operatörüyle iletişime geçin.
Telefonu sıfırlayın.

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