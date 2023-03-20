WhatsApp'tan 'tanımadığınız kişiler’ için bomba yenilik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a bomba bir yenilik geldi.

WhatsApp en çok eleştirilen konuda bir adım atmaya hazırlanıyor.

NTV’de yer alan bilgilere göre, artık tanımadığınız kişiler sizin cep telefonu numaranızı göremeyecek.

Whatsapp, grup sohbetleri için 'Belki' özelliğini getirdi.

Whatsapp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Fakat artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

‘BELKİ’

Bilinmeyen numaralar için yeni bir düzenleme yapan Whatsapp; iOS, Android ve masaüstü (web) kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı.

Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler 'Belki... (hesap adı)' olarak görünmeye başladı.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor