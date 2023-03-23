Redmi Note 12S’nin özellikleri belli oldu

Redmi Note 12S telefon modelinin özellikleri duyuruldu.

Xiaomi’nin alt markalarından Redmi, çok yakında Redmi Note 12S modelini kullanıcıların beğenisine sunacak.

Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok detay ortaya çıktı.

ÖZELLİKLEİR

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Redmi Note 12S, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bunun dışında 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama ile Helio G96 yonga setinden güç alması bekleniyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Redmi Note 12S’nin arkada 108 Megapiksel birincil sensör, 8 Megapiksel ultra geniş lens, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörden oluşan dörtlü kamera kurulumuyla geleceği belirtiliyor. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Son olarak 67W hızlarında şarj olacak.