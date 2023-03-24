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Telegram'a müthiş özellik. O hizmet yapılabilecek

Telegram üzerinden USDT gönderimi artık mümkün olacak.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:03
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Telegram üzerinden USDT gönderimi yapılacak

Telegram'a müthiş özellik. O hizmet yapılabilecek
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Telegram üzerinde işletme kuran veya hizmet sunan kullanıcılar artık USDT olarak ödeme alabilecekler. TON ile birlikte USDT de ikinci seçenek olarak sunuluyor.

Bunun için yine kripto para cüzdan botu içerisine kendi cüzdanlarını tanımlamak için gerekli adımları takip etmeleri gerekiyor.

WhatsApp’ın ardından yüzde 31 payla dünyanın en büyük ikinci mesajlaşma yazılımı haline gelen Telegram üzerinde ödeme yapabilme haliyle işletmeleri ve kullanıcıları daha fazla etkileşim içerisine sokacak.

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