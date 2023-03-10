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Telegram'a yeni özellikler geldi. Kullanıcılar çok sevinecek

Mesajlaşlaşma uygulaması Telegram’a yeni özelliklerin geldiği açıklandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 07:46
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Telegram'a güncelleme geldi. İşte yeni özellikler

Telegram'a yeni özellikler geldi. Kullanıcılar çok sevinecek
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Telegram iOS ve Android cihaz kullanıcıları için yeni bir güncelleme yaptı. Güncellenen Telegram, özellikle düşük seviye Android cihazlar için performans iyileştirmeleri de getiriyor.

Yeni eklenen güç tasarruf modu, yoğun kaynak kullanan belli işlemleri devre dışı bırakarak Telegram’ın telefonunuzda pil tüketimini sınırlıyor.

Arka plan senkronizasyonu, GIF’ler, videolar için otomatik oynatma, çıkartmalar, emojiler için animasyonlar, arayüz efektleri, medya ön yüklemeleri gibi işlemleri kullanıcı, tercihine göre ayarlayabiliyor.

Pil, belli bir yüzdeye ulaştığında özellik otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor veya her zaman açık tutulabiliyor.

VİDEO, EMOJ….

Yeni güncellemeyle birlikte videolar, 0.2x - 2.5x arası herhangi bir hızda oynatılabiliyor. 100 kişiden az gruplar için, okundu bilgileri artık her kişinin mesajı okuduğu zamanı kullanıcıya gösteriyor. Premium kullanıcılar için de yeni emoji paketleri eklendi.

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