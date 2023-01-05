6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi

Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan yıllar önce "RCS" olarak isimlendirdiği mesajlaşma sistemini Android ekosistemine sundu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 23:16
Takip Et

Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi

Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
+
Aa
-

RCS, Android kullanıcıları arasında tıpkı Apple'ın iMessage hizmetinde olduğu gibi mesaj atarken multimedya gönderilmesine imkan tanıyordu. Google, Apple'a yıllar boyunca çağrıda bulunup, kendilerinin de bu sisteme geçiş yapmasını istedi. Ancak Apple yönetimi, bu teklifi daima reddetti.

webtekno'nun haberine göre; Hal böyle olunca da Google, Apple'a yönelik bir ikna kampanyası başlattı. "#GetTheMessage" olarak isimlendirilen bu kampanyada Apple'a göndermeler yapıldı. Şimdiyse bunlara en yenisi eklendi. Google bu kez, RCS protokolünün tüm kaynak kodlarını Las Vegas'ın orta yerinde yayınladı. Bir billboard üzerinde akıp giden kodlar, Apple'a yeni bir çağrıydı.

Apple dışındaki tüm markalar, RCS protokolünü benimsedi

Google'ın RCS protokolü, bugün başta Samsung olmak üzere tüm akıllı telefon üreticileri tarafından benimsenmiş durumda. Bir tek sorun çıkaran marka Apple ve şirket, inadından vazgeçecek gibi de görünmüyor. Şayet bir gün Apple da baskılara dayanamaz ve RCS standartlarını kabul edecek olursa; bugün kullandığımız WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalara genel anlamda ihtiyaç kalmayacak. Zira bu uygulamaların sunduğu neredeyse her özellik, Google RCS tarafından sunuluyor.

Bu arada; Apple'ın RCS hizmetine neden karşı çıktığını bilen kimse yok. Tim Cook, zaten dikkat çeken çıkışlar yapıyor bazense "Kullanıcılarımızın bu hizmeti istediğini sanmıyorum." gibi demeçler veriyor. Google ise buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabileceğini bir internet sitesi yayınladı ve neden RCS hizmetine geçiş yapılması gerektiğini tüm detayları ile anlatıyor. Bu tartışmanın bir gün bitip bitmeyeceğini kimse bilmiyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

2 rakip şirket ve kesinlikle aklın yolu onlarda bir değil
5.01.2023 23:35
Alternatifi olarak kalmak istemesinden kaynaklanmış olabilir mi ?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
4
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
6
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
7
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı
﻿ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı
﻿ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı
﻿Biden’dan Ukrayna’daki ateşkes hakkında: Putin sanırım biraz nefes almaya çalışıyor
﻿Biden’dan Ukrayna’daki ateşkes hakkında: Putin sanırım biraz nefes almaya çalışıyor
﻿Biden’dan Ukrayna’daki ateşkes hakkında: Putin sanırım biraz nefes almaya çalışıyor
﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
﻿CHP’li Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
﻿Zelenskiy: Türkiye’nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız
﻿Zelenskiy: Türkiye’nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız
﻿Zelenskiy: Türkiye’nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.