Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi

RCS, Android kullanıcıları arasında tıpkı Apple'ın iMessage hizmetinde olduğu gibi mesaj atarken multimedya gönderilmesine imkan tanıyordu. Google, Apple'a yıllar boyunca çağrıda bulunup, kendilerinin de bu sisteme geçiş yapmasını istedi. Ancak Apple yönetimi, bu teklifi daima reddetti.

webtekno'nun haberine göre; Hal böyle olunca da Google, Apple'a yönelik bir ikna kampanyası başlattı. "#GetTheMessage" olarak isimlendirilen bu kampanyada Apple'a göndermeler yapıldı. Şimdiyse bunlara en yenisi eklendi. Google bu kez, RCS protokolünün tüm kaynak kodlarını Las Vegas'ın orta yerinde yayınladı. Bir billboard üzerinde akıp giden kodlar, Apple'a yeni bir çağrıydı.

Apple dışındaki tüm markalar, RCS protokolünü benimsedi

Google'ın RCS protokolü, bugün başta Samsung olmak üzere tüm akıllı telefon üreticileri tarafından benimsenmiş durumda. Bir tek sorun çıkaran marka Apple ve şirket, inadından vazgeçecek gibi de görünmüyor. Şayet bir gün Apple da baskılara dayanamaz ve RCS standartlarını kabul edecek olursa; bugün kullandığımız WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalara genel anlamda ihtiyaç kalmayacak. Zira bu uygulamaların sunduğu neredeyse her özellik, Google RCS tarafından sunuluyor.

Bu arada; Apple'ın RCS hizmetine neden karşı çıktığını bilen kimse yok. Tim Cook, zaten dikkat çeken çıkışlar yapıyor bazense "Kullanıcılarımızın bu hizmeti istediğini sanmıyorum." gibi demeçler veriyor. Google ise buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabileceğini bir internet sitesi yayınladı ve neden RCS hizmetine geçiş yapılması gerektiğini tüm detayları ile anlatıyor. Bu tartışmanın bir gün bitip bitmeyeceğini kimse bilmiyor.