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  • Oyuncu Özgür Ozan 17 yıllık partnerini görünce ekranı öptü. Televizyondan hasret giderdi

Oyuncu Özgür Ozan 17 yıllık partnerini görünce ekranı öptü. Televizyondan hasret giderdi

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen 'Tetikçinin Oğlu' dizisinde 17 yıllık partnerini gören Özgür Ozan ise ekranı öpüp "Başka türlü görüşemiyoruz" dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 08:53
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Televizyondan hasret giderdi. Oyuncu Özgür Ozan 17 yıllık partnerini görünce ekranı öptü.

Oyuncu Özgür Ozan 17 yıllık partnerini görünce ekranı öptü. Televizyondan hasret giderdi
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Ani bir kararla Arka Sokaklar dizisini bırakan Şevket Çoruh, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'Tetikçinin Oğluu'nun başrolü oldu. Arka Sokaklar'da 17 yıl boyunca birlikte rol aldığı Şevket Çoruh'u ekranda gören Özgür Ozan ise sessiz kalamadı.

EKRANI ÖPTÜ

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan Tetikçinin Oğlu'nun ilk bölümünü izleyince resmen ekranı öptü. Ozan ekranda arkadaşı Çoruh'u görünce ekranı öpüp "Başka türlü görüşemiyoruz" dedi. ünlü oyuncunun diziden bir sahneyi paylaşmasına sessiz kalmayan Çoruh ise "Sağ ol Çobanspor" diyerek Ozan'ın Arka Sokaklar dizisindeki rolüne gönderme yaptı.

Özgür Ozan ve Şevket Çoruh uzun yıllardır dizi çekiminin yanı sıra sık sık bir araya gelerek zaman geçiriyor.

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