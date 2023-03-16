'Arka Sokaklar'ın Mesut'u ekrana geri dönüyor

Yeni dizi Tetikçinin Oğlu çok yakında FOX TV’de ekranlarda yer alacak. Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

Mart ayında sete çıkan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı .Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin konusu kısaca şöyle;

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye...