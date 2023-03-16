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'Arka Sokaklar'ın Mesut'u ekrana geri dönüyor

Mart ayında sete çıkan ve yayın tarihi merakla beklenen yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Sevilen oyuncu Şevket Çoruh bu dizi ile tekrar ekrana dönerken hayranları da heyecanla dizinin başlamasını bekliyor.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:25
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. 'Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor.

'Arka Sokaklar'ın Mesut'u ekrana geri dönüyor
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Yeni dizi Tetikçinin Oğlu çok yakında FOX TV’de ekranlarda yer alacak. Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

Mart ayında sete çıkan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı .Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin konusu kısaca şöyle;

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye...

 

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