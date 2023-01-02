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Özge Ulusoy 'Kaza değil cinayet' demişti tehdit mesajları aldı

Geçtiğimiz ay babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, 'Kaza değil, cinayet' açıklamalarının ardından sosyal medyadan aldığı tehdit mesajını paylaştı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:35
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Trafik kazasında babasını kaybeden Özge Ulusoy gelen tehdit mesajlarını ifşa etti

Özge Ulusoy 'Kaza değil cinayet' demişti tehdit mesajları aldı
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Özge Ulusoy, geçtiğimiz ay babası emekli albay Haydar Ulusoy'un vefatı ile sarsılmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Babasının ölümüyle yıkılan ünlü isim,  "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti.

"VİCDANSIZ SENSİN!"
Babasına otomobiliyle çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden kişi, Özge Ulusoy'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

Gelen mesajları takipçileriyle paylaşan Özge Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti:

"Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allahım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hâlâ şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

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