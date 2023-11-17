Tembel bağırsakları arı gibi çalıştıran sebze. En sağlıklı sebze listesinin en başında

Demir ve antioksidan içeri bakımından oldukça zengin olan tere sebzesi kırık tırnaklara, kırışık cilde ve kadın hastalıklarına iyi gelmesi ile biliniyor. Tembel bağırsak sorunu yaşayan vatandaşların sorunu tere yiyince geçiyor. Üstelik eczanede satılan ilaçlar gibi etki gösterirken tere sebzelerini tüketmenin hiçbir yan etkisi bulunmuyor.

Tere mineraller içerdiğinden kadınların adet döngülerini düzenleyebilir ve adet bozukluğu olan kadınlar için oldukça faydalı olarak tanımlanıyor.

Demir mineralleri ve protein açısından zengin olan tere emziren annelerde sütü artırıyor. Birçok uzman, annelerin doğumdan sonra bol miktarda tere yemesini tavsiye ediyor.

Kanı arındırırken, iştahı artırıyor ve aynı zamanda kabızlık problemi olan kişiler için müshil etkisi yaratıyor. Kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulmak için tere tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Tere tohumu ve bal karışımı dizanteri tedavisinde kullanılıyor. Tere tohumları tüketilmeden önce kaynatılıp sulandırılıyor. Hareketli bir bağırsağa sahip olmak daha kolay kilo vermenize yardımcı oluyor.

TOHUMLARI ÇİĞNENEREK DE YENİLEBİLİR

Tere tohumları çiğnenerek de yenir. Tere çiğnemek baş ağrısı, öksürük, bronşit ve astım gibi sağlık sorunlarının tedavisinde oldukça etkilidir. Ayrıca nefes almayı açtığından nefes darlığına iyi gelir.

Tere tohumlarını çiğnemek ve yemek, astımın neden olduğu şiddetli öksürüğü hafifletmenin en etkili yollarından biridir. Terenin akciğerlere pek çok faydası vardır. Bu nedenle akciğer hastalığı olanların ve sigara içen kişilerin tere tüketmesi tavsiye edilir.

KANSIZLIĞIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ALIYOR

Kansızlığın olumsuz etkilerini azaltmak için tere düzenli olarak tüketilmelidir. Hematopoietik özellikleri nedeniyle aneminin giderilmesine de yardımcı olur.

Tere tohumları, hemoglobin düzeylerini artırabilen yüksek miktarda demir minerali içerir. Bu sayede vücutta demir eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmesi, kırılgan tırnak yapısı, kemik hastalıkları gibi sağlık sorunlarına faydalıdır.

Terenin diyabet üzerindeki etkileri konusunda yeterli araştırma bulunmamakla birlikte bugüne kadar yapılan araştırmaların sonuçları, terenin diyabet hastaları için bir tehdit oluşturmadığını ortaya koyuyor.

KANSERİN ANA NEDENİYLE MÜCADELE EDİYOR

Tere tohumları, serbest radikallerle (kanserin ana nedeni) mücadelede etkili olan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar aynı zamanda kanser hücrelerinin dokulardaki zararlı etkilerini ortadan kaldırarak onların zararlı etkilerini de azaltır.

Tere en etkili idrar söktürücü bitkilerden biridir. Ayrıca tere böbrek sağlığını korumada en etkili bitkiler arasında yer almaktadır. Böbrek taşı oluşumunu engellemenin yanı sıra bağırsaklardaki parazitleri de hızla yok eder.