Sağlıklı bağırsak için 10 mucize öneri ortaya çıktı

İnsanların hayatının etkileyen bağırsakların sağlıklı olması için 10 mucize önerinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Sağlıklı bağırsak için 10 mucize öneri ortaya çıktı

Bağırsakların sağlıklı olup olmaması insanların hayatının etkileyen faktör olmaya devam ediyor. Bu süreçte insanların hayatının etkileyen bağırsakların sağlıklı olması için 10 mucize önerinin ortaya çıktı.

İşte mucize öneriler…

-Bağırsak sağlığınız için karbonhidrat seçiminize dikkat edin!

Meyve ve sebze gibi kompleks karbonhidratlar, bağırsak florasında bulunan yararlı bakteriler için lif kaynağıdır.

-Bu nedenle sebze tüketimini ihmal etmeyin!

Sebze lifleri, iyi bakterilerin çoğalması ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi için gereklidir. Sebze çeşitliliğine de önem verin, çünkü her sebzenin farklı lif içeriği ve faydası vardır.

-Et tüketimi de bağırsak sağlığınızı etkiler.

Et, protein, demir, çinko gibi besin öğeleri açısından zengindir ve vücudunuz için gereklidir. Ancak etin kaynağına ve miktarına dikkat edin. Serbest dolaşan, doğal beslenen ve antibiyotik almayan hayvanların etleri daha sağlıklıdır. Ayrıca et tüketimini aşırıya kaçırmayın, çünkü fazla et bağırsaklarda çürüyerek zararlı bakterilerin üremesine neden olabilir.

-Şeker, bağırsak sağlığınızın düşmanıdır.

Şeker, bağırsakta bulunan zararlı bakterilerin ve mantarların beslenmesine yardımcı olur. Bu da bağırsak florasının bozulmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Bu yüzden şekerli gıdalardan ve içeceklerden uzak durun. Şeker yerine doğal tatlandırıcılar veya meyveler kullanabilirsiniz.

-Probiyotikler, bağırsak florasında bulunan yararlı bakterilerdir.

Bu bakteriler, bağırsak sağlığınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda sindirim, bağışıklık, ruh hali gibi pek çok fonksiyonu da destekler. Probiyotik alımını artırmak için ev yapımı yoğurt, kefir, peynir, turşu, ayran, keçi sütü, kombu çayı, mikro yosunlar ve bitter çikolata gibi gıdaları tüketebilirsiniz. Bunların yanı sıra probiyotik takviyeleri de kullanabilirsiniz, ancak bunun için doktorunuza danışmanız gerekir.

-Bağırsak sağlığınızı korumak için sadece beslenmenize değil, yaşam tarzınıza da dikkat etmeniz gerekir.

-Düzenli egzersiz yapın,

çünkü egzersiz bağırsak hareketlerini artırır ve bağırsak florasını iyileştirir.

-Yeterli su için,

çünkü su toksinlerin atılmasına ve bağırsakların nemli kalmasına yardımcı olur.

-Küçük porsiyonlar halinde ve yavaş yavaş yiyin,

çünkü bu şekilde sindiriminiz daha kolay olur. Gece geç saatlerde yemek yemekten kaçının, çünkü bu bağırsaklarınızı yorar.

-Stresi azaltın,

çünkü stres bağırsak florasını bozar ve bağırsak hastalıklarına zemin hazırlar. Gereksiz ilaç kullanmayın, çünkü bazı ilaçlar bağırsak florasına zarar verebilir. Müshil kullanımından da kaçının, çünkü müshil bağırsak hareketlerini yapay olarak uyarır ve bağırsak florasını bozabilir.

İlgili Haberler
Bağırsakları motor gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı
Tembel bağırsakları arı gibi çalıştıran sebze. En sağlıklı sebze listesinin en başında
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Son Haberler
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber Ekonomi
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı Spor
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı Gündem
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi Gündem
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi