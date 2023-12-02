TEM'de kaza onlarca yaralı var

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı kazada, 13 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
TEM'de kaza onlarca yaralı var

Kaza, saat 12 sıralarında TEM Otoyolu Hatipköy mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü, S.Ç. yönetimindeki 26 ABF 096 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

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