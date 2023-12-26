TEM'de kaza. Yol trafiğe kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
TEM'de kaza. Yol trafiğe kapandı
Edirne TEM Otoyolu’nda iki kamyonet çarpıştı, bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin kontrolünde açıldı.

Kaza, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu’nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Burak Çatan’ın 34 EG 2812 plakalı kamyonetinin arkasından gelen Mustafa Şahin’in SK HNCO3 Kuzey Makedonya plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki kamyonet de bariyerlere vurdu ve devrildi. Kazayı fark edenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa Şahin hafif yaralı olarak kurtulurken, Burak Çatan yara almadan kaza yerinden ayrıldı. Şahin, ilk yardımın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin kontrolünde açıldı.

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“ARKADAN GELİP VURDU”

Burak Çatan, Mustafa Şahin’in kendisine arkadan çarptığını söyledi. “Edirne yönüne gidiyorduk, birden arkadan gelip vurdu. Araç sektiğini söylüyor ama öyle görünmüyor, belki de uyumuştu. Bana sol arkadan çarptı” dedi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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