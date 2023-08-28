Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden dört temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gruplara kalmak adına play-off rövanş maçlarına çıkıyor. İşte maçların programı...