Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden dört temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gruplara kalmak adına play-off rövanş maçlarına çıkıyor. İşte maçların programı...

Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

YARIN:
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3-2'lik galibiyetin rövanşında evinde Molde'yi ağırlıyor.
Yarın saat 22.00'de başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.

PERŞEMBE:
Konferans Ligi'ndeki 3 temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gruplara kalmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe, 5-1'lik skorla kazandığı maçın rövanşında Twente deplasmanına çıkacak. Saat 20'de oynanacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kara kartal, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Saat 21.00'de başlayacak maçı Gürel Yurttaş yazacak.

Adana Demirspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını kazanıp gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma saat 21'de oynanacak. Karşılaşmayı Mirza Şeker değerlendirecek.

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