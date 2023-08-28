Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

YARIN:
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3-2'lik galibiyetin rövanşında evinde Molde'yi ağırlıyor.
Yarın saat 22.00'de başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.
PERŞEMBE:
Konferans Ligi'ndeki 3 temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gruplara kalmak için mücadele edecek.
Fenerbahçe, 5-1'lik skorla kazandığı maçın rövanşında Twente deplasmanına çıkacak. Saat 20'de oynanacak maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.
Beşiktaş, Dolmabahçe'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kara kartal, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Saat 21.00'de başlayacak maçı Gürel Yurttaş yazacak.
Adana Demirspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını kazanıp gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma saat 21'de oynanacak. Karşılaşmayı Mirza Şeker değerlendirecek.