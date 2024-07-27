Teoman Antik Tiyatro'da tarihi yapının üzerine yattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teoman Antik Tiyatro'da tarihi yapının üzerine yattı

Teoman, Bodrum Antik Tiyatrosu’nda verdiği konser sırasında tarihi yapının üzerine yattı. Geçmişte aynı yapının üzerine çıkmak isteyen Yıldız Tilbe ise görevliler tarafından engellenmişti. Bu olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ünlü sanatçı Teoman, Bodrum Antik Tiyatrosu’nda verdiği konser sırasında tarihi yapının üzerine yatarak büyük ilgi topladı. Bu hareketiyle izleyenleri şaşırtan Teoman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tarihi yapının korunmasına yönelik hassasiyetler ise bir kez daha gündeme geldi. Teoman’ın konseri sırasında sahne performansı esnasında tarihi yapının üzerine yatması, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bu anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı ve çeşitli yorumlar aldı. Bu olay, akıllara Yıldız Tilbe’nin aynı yapının üzerine çıkmak istediği ancak güvenlik tarafından müdahale edildiği anları getirdi.

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