Teoman esmer bir güzelle sarmaş dolaş eğlendi. Mekana 'Ooo papatya' diyerek girdi

Ünlü şarkıcı Teoman, sarmaş dolaş görüntülendiği esmer güzelle gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Teoman esmer bir güzelle sarmaş dolaş eğlendi. Mekana 'Ooo papatya' diyerek girdi

Rockçı Teoman, önceki gece Etiler'de çapkınlık turundaydı. Mekan önünde aracından inen müzisyen, kendisini bekleyen esmer güzele sarıldığı anda patlayan flaşlar karşısında şok oldu.

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Teoman gazetecilere, ''Niye çekiyorsunuz?'' diye laf atarken kız arkadaşı ise hiçbir şey olmamış gibi Teoman'a sarılarak kahkaha attı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerin hanımefendiyi sorması üzerine mekana giren şarkıcı, geç saatlere kadar sarmaş dolaş esmer güzelle eğlendi.

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Mekana girerken “Papatya” şarkısını seslendiren Teoman “Ooo papatya” diyerek mekana girdi. Gecenin geç saatlerinde ise ikili, mekanı arka kapıdan terk etti.

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