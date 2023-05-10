Teoman seçimlerdeki tercihini açıkladı

Teoman, seçimlerde yapacağını oy tercihini sosyal medyadan açıkladı, yurttaşları oy vermeye çağırdı.

Teoman seçimlerdeki tercihini açıkladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala, ünlü isimler de oy tercihlerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bu isimlere bir de rock müzik sanatçısı Teoman da eklendi.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü isim, “Teoman seçimde kime oy verecek?” başlıklı notunda yurttaşları oy vermeye çağırdı.

"TEOMAN LAİK TÜRKİYE'Yİ SAVUNAN ADAYA OY VERECEK"

Teoman, şunları söyledi:

“Teoman, adalet konusunda duyarlı, laik Türkiye’yi savunan, eğitim sisteminde güçlü değişiklikler yapacak, Atatürkçü, çağdaş, ilerici adaya oy verecek. Teoman hepinizi oy vermeye çağırıyor. Burası sizin ülkeniz ve burada yaşayacaksınız. Yaşadığınız ülkeye bunu borçlusunuz. Siz de oy verin.”

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