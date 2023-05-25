Teoman gözlerden uzak tuttuğu kızı ile görüntülendi

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, 10 yaşındaki kızı Zeyno ile önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıdı.

Teoman gözlerden uzak tuttuğu kızı ile görüntülendi

Başarılı şarkıcı Teoman geçtiğimiz gün gözlerden uzak büyüyen kızı Zeyno ile birlikte İstinyePark’ta görüntülendi.

Teoman muhabirlerin soruları üzerine, yoğun konser maratonu öncesi baba - kız vakit geçirmek ve alışveriş yapmak için geldiklerini belirtti.

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Çalışmaları ile ilgili konuşan deneyimli isim, "Yeni şarkı için sevenlerimi çok bekletmiş ama ilham öyle hadi deyince gelen bir şey değil" diyerek espri yaptı.

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Teoman, 2012 yılının Aralık ayında fotoğrafçı Ayşe Kaya ile nikah masasına oturmuş ve evlendikten tam 1 yıl sonra kızı Zeyno dünyaya gelmişti. Çift 2015’te anlaşmalı olarak boşandı, Zeyno’nun velayeti ise anneye verildi. 10 yaşına giren Zeyno’nun, annesine olan benzerliği dikkatten kaçmadı.

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