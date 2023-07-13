Tere otu grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan grip ve soğuk algınlığına iyi gelen tere otunun faydaları dikkat çekti.

Tere otu; Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlar.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

GRİP NEDİR?

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otunun en bilinen tüketim şekli salatalarda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yemeklerde ve çorbalarda da kullanılır. Ancak piştiği zaman acı bir tada sahip olabileceği için çok sık tercih edilmez. Tere otu çayı da tüketim şekillerinden biridir. Demlenen tere otu çayı sağlık için oldukça faydalıdır. Ancak günde en fazla 2 fincan içilmesine dikkat edilmelidir.