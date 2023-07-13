Tere otu Demans ve Alzheimera böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Unutkanlık hastalıklarına iyi gelen tere otunun faydaları dikkat çekti.

Tere otuyla ilgili detaylar...

DEMANS VE ALZHEİMERA NASIL İYİ GELİYOR?

Tere otu; Hafızanın güçlenmesinde etkisi olarak Demans ve Alzheimer hastalıklarına iyi geliyor.

ALZHEİMER NEDİR?

Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şekilnde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır.

Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusudur. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık, zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleri ile yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak bakıma muhtaç duruma gelir.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

TERE OTUNUN FAYDALARI

-Hafızanın güçlenmesinde etkisi vardır.

-Kanser hücrelerine karşı korutucu bir etkisi bulunmaktadır

-İştah açar. Hazmı kolaylaştırır.

-Bronşları temizler, öksürük söktürür.

-Bol miktarda idrar söktürür.

-Böbrekleri ve idrar yollarını temizler.

-Karaciğer hastalıklarında faydalıdır.

-Safra ifrazatını arttırır.

-Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlar.

-Cinsel istekleri kamçılar.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.

-Kansızlığı giderir. Kanı temizler.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-Sinirleri yatıştırır.

-Sigaranın zararlarını azaltır.

-Suyu, saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otunun en bilinen tüketim şekli salatalarda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yemeklerde ve çorbalarda da kullanılır. Ancak piştiği zaman acı bir tada sahip olabileceği için çok sık tercih edilmez. Tere otu çayı da tüketim şekillerinden biridir. Demlenen tere otu çayı sağlık için oldukça faydalıdır. Ancak günde en fazla 2 fincan içilmesine dikkat edilmelidir.