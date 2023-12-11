'Tereddüt Çizgisi'ne Brüksel'den en iyi film ödülü

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi Tereddüt Çizgisi filmi, 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde En İyi Film ödülünü kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Tereddüt Çizgisi'ne Brüksel'den en iyi film ödülü

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Akdeniz sinemasına odaklanan 23. Cinemed Brüksel Akdeniz Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Akdeniz bölgesinden seçilen 7 filmin yarıştığı bölümde ‘Tereddüt Çizgisi’, en iyi filme verilen Grand Prix ödülünün sahibi oldu.

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Zürih, Free Zone ve Aras Film Festivallerinden ödüllerle dönen, Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’nde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

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Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film, Arizona Productions’ın üstlendiği ‘Tereddüt Çizgisi’nin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

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