Yılın erkeği seçilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan çarpıcı açıklama

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ‘Man of The Year’ ödülünü aldı. Törene eşi Sinem Kobal ile katılan ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılın erkeği seçilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan çarpıcı açıklama

Harper’s Bazaar’ın dünyada her yıl düzenlediği Women Of The Year Awards’ (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye'de gerçekleştirildi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı, Karaköy’deki bir otelde gerçekleşti.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Kenan İmirzalıoğlu, ‘Man of The Year’ ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi. Geçtiğimiz haftalarda eşi Kobal’a ihanet ettiği haberleri ile gündeme gelen İmirzalıoğlu, el ele geldiği salonda objektiflere mutluluk poz verdi. Kobal’ın, basın mensuplarının soruları karşısında bir ara terleyen eşinin terlerini sildiği ise gözlerden kaçmadı.

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"ANADOLU YÜREKLİ BİR KADININ ELİNDE BÜYÜDÜM"

Kadınlara her zaman saygılı olmak gerektiğini ifade edip, kadın haklarında çok hassas olduğunun altını çizen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

'Man of The Year' ödülünü alacağım. Yani bu ödülün sahibi olarak, bu ödüle layık görülmüş biri olarak, kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli özenle davranmalıyız. Bildiğiniz gibi zarif bir hanımefendi ile evliyim, Anadolu yürekli çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm, ablamla beraber iki tane de kız çocuğum var. Bu konuda o yüzden çok hassasım. Mesele erkek olmak değil, mesele beyefendi olmak.

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"GURURLUYUM"

Sinem Kobal ise eşine layık görülen ödülden dolayı gururlu olduğunu söyleyip “Mutluyum ve gururluyum. Kenan’a böyle bir gecede eşlik ediyor olmak keyifli. Buradayım, yanındayım” dedi. Eşinin nasıl bir baba olduğu sorusu üzerine çok şanslı olduklarını söyleyerek söze giren Kobal, “Kızlarımın ve benim çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden babalığı ile ilgili yorum yapmama gerek yok. Çünkü her anne babanın çocuğu kıymetli, çok da bunun altını çizmek istemem” şeklinde konuştu.

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"SEVDİKLERİME DEĞİL KIZDIKLARIMA SERTTİ"

İmirzalıoğlu, sert karakterleri oynadığı için evdeki halini soran basın mensuplarına ise “Benim oynadığım karakterler sevdiklerine sert değildi, kızdıklarına sertti. Orayı karıştırmayalım” açıklamasında bulundu. Yakışıklı oyuncu, ayrıca setlerde kadın ve erkeğin eşitsizliğine şahit olmadığını anlatıp, kadın oyuncuların, erkek oyunculardan daha az kazanmasını ise şöyle yorumladı:

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Bu tip gerçeklikleri değiştiremem ama setlerde kadınlara farklı, erkeklere farklı davranıldığını asla ben görmedim. Setlerimizde kadın erkek eşitliği var. Çünkü biz bu ülkenin vizyonu olarak, sanatçıları ve oyuncuları olarak, insan hikayesi anlatırken bu konularda kazalara uğrarsak çok yanlış olur tabii ki. O yüzden çok uygar, kendisini eğitmiş, kafası çalışan insanlar genelde bizim sektörde olduğu için veya olmayanlar da kırmızı kartı gördüğü için, var olan kendini geliştirmiş insanlar zaten böyle bir ayrıma girmezler. O yüzden setlerde bir ayrım olduğunu ben hiç şahit olmadım. Kazanç anlamında ise ben yapımcı değilim, onu yapımcılara sorabilirsiniz. Bu dünyada da konuşulan bir şey. Benim yapabileceğim bir şey değil bunu patronlara sormak lazım.

"BÖYLE TALEPLER VAR"

İkili, ayrıca sokakta sevenlerinin, kendilerini aynı projede görmek istediğini sözlerine ekleyip; "Tabii ki iletiyorlar böyle talepler var ama kısmet tabii göreceğiz bakalım" dedi.

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