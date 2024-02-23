Tereyağlı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Pirinç olarak bulgur olarak erişte olarak birçok çeşitle sofralarını şenlendiriyor.

Bu çeşitler arasında hem sağlıklı hem de paratikliğiyle bulgur pilavı öne çıkıyor.

SADE BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

1 su bardağı bulgur

3-4 yemek kaşığı arpa şehriye

Tuz

2 su bardağı Kaynar su

1,5 yemek kaşığı tereyağı az miktarda sıvı yağ

SADE BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

İlk olarak yağ da arpa şehriyi kavurun. Kavrulduktan sonra bulguru da ekleyip, 2-3 dakika kadar karıştırın.

Ardından suyu ekleyin toplam 2 su bardağı su olacak

Tuzu da isteğe göre ekleyin. Belki bulyonun tuzu az gelebilir pilava. Kısık ateşte suyunu çekip, göz göz olana kadar pişirmeye devam edin. (Su az gelirse fazladan ilave edin. )

Tencereye peçete koyarak 20 dakika dinlenmesini sağlayın. Afiyet olsun