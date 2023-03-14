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Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı

Deprem sonrası adeta hayalet stadı andıran Hatayspor'un sahasının son durumu yürekleri sızlattı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:32
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Terk edilmiş virane görüntüyle Hatay Stadı yürekleri burktu

Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden saatler önce Atakaş Hatayspor, karşılaştığı Kasımpaşa'yı, enkazda hayatını kaybeden Christian Atsu'nun golüyle yenerek büyük sevinç yaşamıştı. 
Yeni Hatay Stadı'nda sevinç, yerini acıya bıraktı. Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut ve birçok kulüp personelinin depremde hayatını kaybettiği, ligden çekilen bordo beyazlı kulüpte Başkanvekili Aydın Teksöz, felaketin ardından ilk kez Yeni Hatay Stadı’na gelip, galibiyet gecesini ve depremde yaşadıklarını anlattı.

Depremin yıkıma uğrattığı ve o günden beri hüznün hakim olduğu Hatay’da, felaketten saatler önce, 5 Şubat’ta Atakaş Hatayspor’un Yeni Hatay Stadı’nda karşılaştığı Kasımpaşa’yı yenmesiyle yaşanan büyük sevinç, hafızalarda kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren bordo beyazlı ekip, ligin 23’üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti.

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